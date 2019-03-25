MLB》承諾終生天使人！ 神鱒：從未想過要離開

天使正式與楚奧特完成續約。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕天使今天召開記者會，正式宣布與看板球星「神鱒」楚奧特（Mike Trout）完成12年4億2650萬美元續約，楚奧特深情喊話從未想過效力天使以外的隊伍，承諾將成終生天使人，會盡力為球隊拚來冠軍。

楚奧特今天與妻子和經紀人出席記者會，球團高層包括總管、老闆、總裁等人皆親自到場，教練團、隊友以及眾多球迷也一同見證，總管艾普勒（Billy Eppler）直呼，今天是天使隊史的重要日子。

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「我們極度榮幸宣布，接下來12年能讓楚奧特繼續穿天使隊球衣，他生來就是天使球員，也會繼續當天使球員，他比任何人都更能代表這支球隊。」總管艾普勒說，這份合約總值4億2650萬美元、平均薪資3550萬美元都是史上最高。

楚奧特承諾要助天使奪冠。（美聯社）

楚奧特在記者會上致謝，稱讚每個人都好得難以置信，他希望能為球隊帶來一座冠軍，走完這份長約，神鱒將滿38歲，屆時是否會想回鄉效力費城人，楚奧特回應他很享受在天使隊的每一分鐘，天使隊就是他的家。

楚奧特坦言在做決定時，會有很多事情需要思考，若用別的方式去想，他可能會考慮離開，但他是以天使隊為出發點，所以從來沒有想過要離開，「我從未有過（離開天使隊）這種想法，我這輩子都會是天使球員，我很確定這點。」

楚奧特大聯盟生涯至今，天使只打過１次季後賽，而且還是在首輪就遭橫掃，總管承諾會在接下來幾年有所改變，「我們還有很多事要做，我們有很棒的農場系統，持續供應健康戰力，期待能成為固定的爭冠強隊，這是我們的標準。」

楚奧特記者會盛況。（法新社）

楚奧特將成終生天使人。（法新社）

楚奧特告白從未想過效力天使以外的球隊。（法新社）

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