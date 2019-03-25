足球》德國復仇成功！ 舒爾茲準絕殺荷蘭

歐洲國家盃資格賽，德國準絕殺荷蘭，以3：2的比分踢館成功。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕2020歐洲國家盃資格賽C組焦點大戰，由「坦克大軍」德國作客荷蘭阿姆斯特丹的克魯伊夫球場，繼前一次歐洲國家聯賽於荷蘭主場0：3被慘電的經驗後，德國大軍這回靠著比賽第90分鐘舒爾茲（Nico Schulz）的準絕殺進球，德國終場即以3：2作客擊敗荷蘭快意復仇成功。

比賽第15分鐘，德國發動一次快攻由左路的舒爾茲做突破，將球傳至中路薩內（Leroy Sane）左腳勁射破門，德國率先開胡1：0暫時領先。比賽第34分鐘，格納布里（Serge Gnabry）從禁區左路邊緣向中路內切後直接起腳，皮球經過一個漂亮弧度越過荷蘭門神西萊森（Jasper Cillessen）的封阻後進網，德國拉開比分，半場比數2：0荷蘭陷入兩球落後的困境。

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荷蘭並非整場比賽被壓著打，於下半場比賽第48分鐘做出反擊，德佩（Memphis Depay）於左路傳中至禁區，荷蘭19小將德萊特（Matthijs de Ligt）頭頂攻門成功，幫助橘子軍團追回1球。比賽第63分鐘，德佩在禁區一陣混亂之中接獲維爾納杜（Georginio Wijnaldum）傳球直接起腳破門，德佩在助攻完之後再收穫1顆進球，幫助荷蘭2：2追平比分。比賽第90分鐘，才剛替補上陣的「小火箭」羅伊斯（Marco Reus）從左路傳至中路後插上無人看防的隊友，先前已經斬獲1次助攻的舒爾茲把握此機會射門得手3：2，德國準絕殺荷蘭成功。

德國大軍過網在國際大賽表現都相當優異，但是去年世界盃卻是災難性演出，不只是自1998法國世界盃以後首次無緣世界盃4強外，小組賽更是以分組墊底慘淡的成績被淘汰，陣容換血為德國的必經路，德國不乏新生代好手來接班，像是效力曼城的前鋒薩內，拜仁的格納布里、格雷茲卡（Leon Goretzka）、基米希（Joshua Kimmich），甚至是勒沃庫森的布蘭特（Julian Brandt）和萊比錫紅牛的維爾納（Timo Werner）等，2020歐洲國家盃將是他們重新證明自己實力的機會。

本場比賽荷蘭握有53.7%的控球時間，並有564次傳球成功次數和84.9的傳球成功率，德國則有46.3%的控球時間，並有495次傳球成功次數和84.4%的傳球成功率，荷蘭整場有16次射門包括6次射正，德國則是11次射門中包含7次射正。

舒爾茲（圖左）攻進準絕殺進球後相當興奮，本場挹注1球1助攻的表現相當優異。（法新社）

前一場大勝俄羅斯的比賽中德佩扮演英雄，這場即便繳出1球1助攻的成績還是無法帶領荷蘭獲得勝利。（法新社）

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