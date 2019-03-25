NBA》大鬍子哈登輕鬆砍28分 火箭擊敗鵜鶘晉級季後賽

哈登手感持續火燙（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕西部強權火箭在迎回傷兵後打出好成績，哈登（James Harden）的MVP等級表現更是亮眼，此戰面對後段班的鵜鶘，火箭打得非常輕鬆，在哈登6顆三分彈的表現下，火箭以113：90輕鬆拿下勝利，這場比賽結束後火箭也正式晉級季後賽。

A.戴維斯僅拿12分（美聯社）

此戰哈登延續上一場的火熱手感，第一節就砍下12分幫助球隊取得14分的大幅領先，雖然次節A.戴維斯（Anthony Davis）帶領球隊苦苦追趕，不過火箭眾將的火燙手感，讓分差一直拉開，易籃後藍道（Julius Randle）雖然頻頻拿分，但是分差實在太大，讓比賽提早鎖定戰局。

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哈登砍下全場最高的28分，卡培拉（Clint Capela）8分、17籃板，保羅（Chris Paul）10分、13助攻。

鵜鶘方面，F.傑克森（Frank Jackson）拿下全隊最高19分、6助攻，A.戴維斯也有12分、10籃板的雙十表現。

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