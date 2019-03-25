NBA》波丹諾維奇狂砍35分 溜馬輕鬆擊碎金塊

波丹諾維奇砍下全場最高的35分（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕今天溜馬坐鎮主場面對來訪的金塊，西部龍頭金塊在客場的戰績平平，此戰面對東部第四的溜馬更是打的相當悽慘，金塊眾將準心盡失，全場命中率僅35%，在上半場分差就被拉開，終場溜馬就以124：88大勝金塊。

首節金塊尚能咬住分差，結束僅以4分落後，不過第二節開始溜馬開始狂攻，波丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）、沙波尼斯（Domantas Sabonis）主導下，溜馬單節拿下35分，反觀金塊進攻端荒腔走板，易籃後，溜馬沒有罷休，繼續打出30：21的優勢，讓比賽在決勝節前提早進入垃圾時間。

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M.透納繳出雙十表現（今日美國）

波丹諾維奇本場攻下35分、6籃板的表現，M.透納（Myles Turner）17分、11籃板，替補出發的沙波尼斯15分、13籃板。

約基奇拿下全隊最高19分（今日美國）

此戰約基奇（Nikola Jokic）拿下全隊最高的19分、11籃板、8助攻，不過其他隊友得分都在15分以下是落敗主因，巴頓（Will Barton）15分、3籃板。

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