NBA》林書豪賞長人麻辣鍋 暴龍被黃蜂半場壓哨三分彈絕殺（影音）

蘭柏投進一顆誇張的半場壓哨三分彈,成功絕殺暴龍。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕暴龍今天在主場迎戰黃蜂,雷納德(Kawhi Leonard)、西亞卡姆(Pascal Siakam)聯手轟進51分,但未料黃蜂蘭柏(Jeremy Lamb)最後一波攻勢掉球後,卻在半場投進大號壓哨三分絕殺球,終場以115:114氣走暴龍,收下3連勝。當家主控羅利(Kyle Lowry)傷癒歸隊,也壓縮了林書豪的上場空間,此役僅上場6分鐘,沒有得分,只有1籃板、1助攻和1火鍋的表現。

西亞卡姆首節狂飆11分,全隊單節砍進4顆三分彈,林書豪防守上做出貢獻,在第一節結束前賞了黃蜂長人赫南高梅茲(Willy Hernangomez)一記麻辣鍋,暴龍首節就以32:27領先黃蜂。

@JLin7 blocks Willy Hernangomez at 2 sec left in Q1 G74 vs Hornets. #GiveLinMoreMinutes #Raptors pic.twitter.com/Um0SHX1L5Z