NBA》林書豪賞長人麻辣鍋 暴龍被黃蜂半場壓哨三分彈絕殺（影音）

蘭柏投進一顆誇張的半場壓哨三分彈，成功絕殺暴龍。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕暴龍今天在主場迎戰黃蜂，雷納德（Kawhi Leonard）、西亞卡姆（Pascal Siakam）聯手轟進51分，但未料黃蜂蘭柏（Jeremy Lamb）最後一波攻勢掉球後，卻在半場投進大號壓哨三分絕殺球，終場以115：114氣走暴龍，收下3連勝。當家主控羅利（Kyle Lowry）傷癒歸隊，也壓縮了林書豪的上場空間，此役僅上場6分鐘，沒有得分，只有1籃板、1助攻和1火鍋的表現。

西亞卡姆首節狂飆11分，全隊單節砍進4顆三分彈，林書豪防守上做出貢獻，在第一節結束前賞了黃蜂長人赫南高梅茲（Willy Hernangomez）一記麻辣鍋，暴龍首節就以32：27領先黃蜂。

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@JLin7 blocks Willy Hernangomez at 2 sec left in Q1 G74 vs Hornets. #GiveLinMoreMinutes #Raptors pic.twitter.com/Um0SHX1L5Z — Popo Chung （@PopoChung7） 2019年3月24日

黃蜂次節打出一波13：0的攻勢超前，伊巴卡（Serge Ibaka）挺身止血連得4分緊咬比數，其中也獲得林書豪妙傳灌籃得分，沃克（Kemba Walker）半場前兩罰俱中，幫助黃蜂第二節結束取得58：57的1分領先。

黃蜂第三節狂下三分雨，單節投進9顆三分彈，菜鳥培根（Dwayne Bacon）就包辦了5顆，全隊單節共灌進37分，黃蜂進入第四節一度取得14分的雙位數領先。

但暴龍此時也吹起反攻號角，范維利特（Fred VanVleet）連飆進2顆三分球，率隊打出一波12：0的攻勢，追到109：108僅落後1分，雷納德決勝時刻攻守俱佳，終場前45.3秒投進關鍵一擊，助隊以114：112超前，回頭還賞了沃克火鍋。

黃蜂最後3.1秒握有最後一波球權，球先傳給了蘭柏，但球卻被西亞卡姆撥向後場，蘭柏趕緊去撿球，情急之下在半場隨手一拋，沒想到應聲入網，以115：114絕殺了暴龍，這顆大號三分彈也讓隊友欣喜若狂，衝進場內慶祝。

雷納德攻下全場最高的28分，另有9籃板2阻攻，西亞卡姆貢獻23分、7籃板、5助攻，M.加索（Marc Gasol）挹注17分，傷癒歸隊的羅利只有7分、6籃板。

黃蜂以培根的20分最佳，布里吉斯（Miles Bridges）攻下次高的16分，當家主控沃克有15分、13助攻、8籃板和4抄截的全面表現，投進致勝球的蘭柏，替補貢獻13分。

黃蜂逆轉暴龍，收下三連勝。（美聯社）

雷納德。（美聯社）

JEREMY LAMB HALF COURT BANK FOR THE WIN pic.twitter.com/mYJyYg9l1F — Bleacher Report （@BleacherReport） 2019年3月25日

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