MLB》水手特製「使用說明書」 菊池雄星定期擔任開局投手

菊池雄星將定期擔任開局投手。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕日投菊池雄星首度挑戰大聯盟，水手球團對他保護有加，計畫讓菊池雄星定期擔任開局投手，減輕手臂負擔以維持健康，也幫助小聯盟潛力投手能獲得大聯盟登板經驗。

大聯盟官網指出，水手開季照常使用五人輪值，但第一年赴美的菊池雄星，預計每５場先發將擔任１次「開局投手」，先發只投1局，接著由小聯盟潛力股接替，也就是說，菊池雄星第一個大聯盟球季，平均每個月都會擔任一次開局投手。

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總管狄波托（Jerry Dipoto）表示，這個計畫是為了幫助菊池雄星保持健康，在大聯盟第１個球季限制投球局數，與一般使用「開局投手」的考量不同，總教練瑟維斯（Scott Servais）則說，執行這項策略必須得謹守原則。

水手希望菊池雄星整季保持健康。（資料照，美聯社）

水手球團主張，他們是以長遠的眼光看待這個球季，認為若菊池雄星能整季保持健康，才能發揮最大價值，希望菊池在赴美第一年，漸進把投球工作量拉高，避免步上多名日投後塵，因為不適應大聯盟較高出賽頻率，在菜鳥年就弄傷手臂。

總教練瑟維斯透露，他不覺得球團是想故意違背常理，他們會在4月底觀察菊池雄星的狀況做安排，「當你想到一個計畫，你就得好好執行，到時候可不能說，『噢、他投得很棒耶，我們現在不能讓他關機。』我們想要聰明做事，我們要打的是長期戰。」

總教練瑟維斯強調，整個計畫的關鍵就是，讓菊池雄星整季維持健康，他也說不準之後到底要讓菊池雄星多久當１次開局投手，每4場、5場、甚至6、7場都有可能，「我也不知道確切的場次間隔，但我們絕對會盡力執行。」

水手為菊池雄星規劃特殊登板日程。（資料照，美聯社）

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