MLB》生涯首度牛棚開季 陳偉殷意外成本季最貴後援

陳偉殷本季年薪2000萬美元，將成為最貴牛棚投手。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕陳偉殷由於春訓狀況不佳，教練團昨宣佈將他調到牛棚，生涯首度以牛棚的角色開季，而陳偉殷本季2000萬的年薪，更讓他成為今年大聯盟最貴的牛棚投手。

《Spotrac》網站資料顯示，陳偉殷本季的年薪來到2000萬，原本就排在大聯盟第34名，如今轉任牛棚投手，更讓他一舉超過今年年薪1933萬，原本是最貴後援投手的道奇終結者簡森（Kenley Jansen），成為本季年薪最高的後援投手。

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道奇終結者簡森本季的年薪是1933萬美元。（資料照，今日美國）

陳偉殷在2016年與馬林魚隊簽下這張5年8000萬美元的合約後，總計只出賽57場比賽，其中53場比賽是先發，合計投出289.2局，fWAR（綜合貢獻值，Fangraphs版本）只有2.5，三年累積加總甚至不到他2015年生涯年繳出的fWAR2.8，因此馬林魚隊完全沒有在前幾年薪比較便宜時獲得好處，如今陳偉殷剩餘兩年年薪合計高達4200萬，馬林魚隊只能希望陳偉殷得快點振作，才不會讓這筆投資血本無歸。

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