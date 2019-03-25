NBA》艾德瑞吉砍48分擊退綠衫軍 塞爾提克苦吞四連敗

艾德瑞吉（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕東西部兩大強隊塞爾提克、馬刺今天正面碰頭，綠衫軍近期已經吞下三連敗，似乎在季賽末段找不到贏球方程式，反觀馬刺在近期狂拉尾盤，今天也在艾德瑞吉（LaMarcus Aldridge）砍下48分、13籃板的火燙表現下，馬刺以115：96收下勝利，也送給綠衫軍近期的四連敗。

厄文本戰手感不佳（今日美國）

艾德瑞吉今天開啟無雙模式，首節團隊攻下31分他就囊括了其中的19分，相形下，綠衫軍主控厄文（Kyrie Irving）表現平平，全場17投僅8中，其中僅命中一記外線，綠衫軍今天命中率委靡不振，而三分線的命中率僅有20%種下敗因，馬刺沒有給塞爾提克太多反擊機會，決勝節最多只拉近到13分差，主力也提早下場休息，馬刺收下勝利。

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德羅森拿下16分（美聯社）

艾德瑞吉今天繳出無雙表現，全場48分、13籃板外加6次助攻，德羅森 （DeMar DeRozan）表現也不俗16分、11助攻的成績，替補出發的米爾斯（Patty Mills）12分、4助攻。

綠衫軍方面，厄文11分、12助攻，史馬特（Marcus Smart）14分、4籃板。

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