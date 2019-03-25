足球》阿札爾又進球 比利時資格賽2連勝

比利時客場2：0擊敗賽普勒斯，取得歐洲國家盃資格賽2連勝。（路透社）

〔體育中心／綜合報導〕2020歐洲國家盃資格賽I組賽事，由「歐洲紅魔」比利時作客賽普勒斯，比利時靠著隊長E.阿扎爾（Eden Hazard）及前鋒巴舒亞伊（Michy Batshuayi）雙雙取得入球，比利時終場以2：0帶走勝利，取得資格賽的2連勝。

比賽第10分鐘，巴舒亞伊在禁區內被3人包夾防守後將球傳出，一旁的阿扎爾被防守者盯漏，逮到空檔機會在禁區內直接起腳破網，幫助比利時先馳得點1：0。比賽第18分鐘，E阿扎爾的弟弟T.阿扎爾（Thorgan Hazard）輕輕挑傳將球送至前場的巴舒亞伊，巴舒亞伊過了門將後輕鬆射門得手，比數改寫至2：0，之後兩隊皆未能在比數上有所突破，最終比利時以2：0擊敗塞普勒斯，在客場全取3分積分。

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本場比賽比利時握有60.3%的控球時間，賽普勒斯則有39.7%的控球時間，兩對的射門次數比為比利時13：7賽普勒斯，比利時全場有6次射正，賽普勒斯僅1次而已，比利時全場完成704次傳球，且有86.4%的傳球成功率，賽普勒斯僅有467次傳球和80.3%的傳球成功率。

這場比賽是E.阿扎爾身披比利時戰袍的第100次出賽，且本場的進球是他替比利時所攻進的第30顆入球。

賽普勒斯甲級足球聯賽中的強權希臘人競技，曾在2011─2012年賽季於歐冠盃以大黑馬之姿闖進8強，當年於小組賽以分組第1的資格晉級淘汰賽，並在16強淘汰法甲的里昂，直到8強才被西甲豪門皇家馬德里給擊敗。

E.阿扎爾本場攻進1球，是他替比利時國家隊攻進的第30顆入球，並且這場比賽也是他替比利時出賽的第100場。（法新社）

比利時前鋒巴舒亞伊進球後的慶祝動作。（法新社）

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