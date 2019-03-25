NBA》誓言助湖人破季後賽魔咒 詹皇保證不讓球迷等太久

詹姆斯向球迷保證，明年將率領湖人打進季後賽。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕「詹皇」詹姆斯（LeBron James）本季重磅加盟湖人，原本期望能帶領紫金軍團重返榮耀，打進睽違6年的季後賽，未料事與願違，日前敗給籃網後，確定無緣晉級季後賽，令球迷相當失望。對此，詹皇在社群軟體向球迷保證，來季一定會率隊打進季後賽。

詹姆斯本季以4年1.54億美元合約轉戰湖人，被洛杉磯球迷視為救世主，無奈傷兵問題接踵而來，他也因為腹股溝傷勢，連續休了17場比賽，寫下生涯單季最多。

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詹皇傷癒歸隊後，開啟全力模式也難扭轉乾坤，無法帶領湖人打進季後賽，個人連8季闖進冠軍賽、連13季打入季後賽的紀錄也因此中斷。

「這是一個艱困的球季，球隊不斷受傷病影響，」詹姆斯坦言，今年球隊一直無法用最完整的陣容應戰，但無論如何，未來都要繼續朝正確的方向前進，讓球隊變得更好。

湖人今年雖然打不進季後賽，但詹姆斯仍透過社群軟體向球迷信心喊話，「相信我！我保證季後賽魔咒不會持續太久，我發誓。馬拉松將會繼續下去。」

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