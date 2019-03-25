MLB》獲太空人最高規格續約 韋蘭德：我哪都不想去

韋蘭德獲太空人最高規格續約。（取自太空人推特）

〔體育中心／綜合報導〕太空人今天正式與王牌韋蘭德（Justin Verlander）完成2年續約，合約平均薪資創投手最高紀錄，韋蘭德直呼自己哪都不想去，因為太空人就是最棒的球隊。

「我不想去任何其他的地方，這是一支超棒的球隊，也會繼續是超棒的球隊。」韋蘭德說，他與太空人達成協議，以2年6600萬美元續約，合約平均薪資超越響尾蛇王牌葛蘭基（Zack Greinke），締造投手「薪」紀錄，也寫下太空人隊史紀錄。

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這份合約將讓韋蘭德至少投完2021年球季，屆時韋蘭德將滿38歲，他認為球團這次的續約，對他來說相當重要，「我覺得這個價碼很公道，未來有37、38歲的球員要談合約，多少也有助拉抬身價，這對我來說挺重要的。」

韋蘭德今天與妻女一同出席記者會，他坦言當時決定同意被交易太空人，其實是個艱難抉擇，「但這無疑也是正確決定，我現在是冠軍隊的一員，而且自從我來這、遇到隊友們之後，我就覺得這裡是最棒的球隊，很感恩能成為其中之一。」

太空人老闆Jim Crane 稱讚韋蘭德天賦難得，總裁兼總管魯諾（Jeff Luhnow）則說韋蘭德篤定進名人堂，當然要用最高規格對待，「我們用他應得的規格對他，給他投手最高的合約平均薪資，特別的球員，就要用特別的方式招呼。」

The is staying in Houston.



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