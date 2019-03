MLB》獲太空人最高規格續約 韋蘭德：我哪都不想去

韋蘭德獲太空人最高規格續約。(取自太空人推特)

〔體育中心/綜合報導〕太空人今天正式與王牌韋蘭德(Justin Verlander)完成2年續約,合約平均薪資創投手最高紀錄,韋蘭德直呼自己哪都不想去,因為太空人就是最棒的球隊。

「我不想去任何其他的地方,這是一支超棒的球隊,也會繼續是超棒的球隊。」韋蘭德說,他與太空人達成協議,以2年6600萬美元續約,合約平均薪資超越響尾蛇王牌葛蘭基(Zack Greinke),締造投手「薪」紀錄,也寫下太空人隊史紀錄。

這份合約將讓韋蘭德至少投完2021年球季,屆時韋蘭德將滿38歲,他認為球團這次的續約,對他來說相當重要,「我覺得這個價碼很公道,未來有37、38歲的球員要談合約,多少也有助拉抬身價,這對我來說挺重要的。」

韋蘭德今天與妻女一同出席記者會,他坦言當時決定同意被交易太空人,其實是個艱難抉擇,「但這無疑也是正確決定,我現在是冠軍隊的一員,而且自從我來這、遇到隊友們之後,我就覺得這裡是最棒的球隊,很感恩能成為其中之一。」

太空人老闆Jim Crane 稱讚韋蘭德天賦難得,總裁兼總管魯諾(Jeff Luhnow)則說韋蘭德篤定進名人堂,當然要用最高規格對待,「我們用他應得的規格對他,給他投手最高的合約平均薪資,特別的球員,就要用特別的方式招呼。」

