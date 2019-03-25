MLB》季初實力排行榜出爐！洋基大補強仍排不上前二

洋基隊開季遭受傷兵困擾。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟開季在即，官網釋出今年第一份球隊實力排名，衛冕軍紅襪因為牛棚因素沒有排在第一名，反而由太空人隊拿下這份榜單的第一名，季末被評選為最佳補強的紐約洋基隊排在第三名，前三名全部都是美聯球隊。

第一名太空人隊：

這份榜單排了20支球隊的實力排行，太空人隊由於隊上整體實力相當整齊，加上二游兩名大將艾圖維（Jose Altuve）、柯瑞亞（Carlos Correa）傷癒歸隊，搭上從印地安人隊獲得的布蘭特利 （Michael Brantley）以及優秀的三壘年輕打者柏格曼（Alex Bregman），因此被排在第一名的位置。

請繼續往下閱讀...

太空人隊被排在實力排行榜的第一名。（資料照，美聯社）

第二名紅襪隊：

雖然損失了金布瑞（Craig Kimbrel）與（凱利 Joe Kelly），但他們依然有著全聯盟最強的左手輪值，以及MVP野手貝茲（Mookie Betts），紅襪的外野防守在有著他與班尼泰迪（Andrew Benintendi）、布雷德利（Jackie Bradley Jr.）的狀況下，幾乎是聯盟最好的外野組合。

紅襪隊MVP貝茲。（資料照）

第三名洋基隊：

洋基因為開季將面對的傷病問題，因此被排在第三名的位置，王牌投手塞維里諾（ Luis Severino）沙巴西亞（CC Sabathia）、希克斯（Aaron Hicks）畢坦西斯（Dellin Betances）開季都會從傷兵名單出發，但洋基隊的牛棚，在少了一員大將後幾乎還是全大聯盟最好的牛棚，同時他們前21場比賽中有16場是面對金鶯、老虎、白襪、皇家等弱隊。

洋基隊開幕戰先發田中將大。（資料照）

第四名道奇隊：

去年國聯冠軍在這份榜單當中只被排到第四名，那就是因為他們的輪值陣容受到了考驗，王牌左投克蕭（Clayton Kershaw）無法成為開幕戰先發，另一位先發左投希爾（Rich Hill）也無法準時開季，年輕的強力投手畢爾勒（Walker Buehler）在春訓開始就遭遇手臂痠痛的問題，因此預期道奇隊在4月初的戰績並不會太過理想。

道奇隊王牌左投克蕭。（資料照）

第五名國民隊：

在少了強打外野手哈波（Bryce Harper）之後，國民隊依舊能在這份榜單當中排名第五，而且榜單的作者認為國民隊下次在榜單當中排名只會往前，雖然他們的分區國聯東區，已經從近年來的爛隊躍升為火藥庫，但在簽下孔賓（Patrick Corbin）與薛哲（Max Scherzer）、史崔斯柏格（ Stephen Strasburg）組成投手三巨頭，加上年輕外野手索托（Juan Soto）、羅布雷斯（Victor Robles），國民隊依舊相當具有競爭力。

國民隊孔賓。（資料照）

這份榜單剩下的第6到第20名分別為：小熊、印地安人、紅雀、釀酒人、費城人、光芒、落磯、大都會、勇士、雙城、運動家、天使、紅人、海盜、教士。其餘10支大聯盟球隊並沒有被作者放進排名當中。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/