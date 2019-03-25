MLB》響尾蛇敲定終結者 前國聯救援王霍蘭扛重任

霍蘭再獲終結者職位。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕響尾蛇今天宣布開季終結者，由前國聯救援王霍蘭（Greg Holland）擔綱，總教練羅夫洛（Torey Lovullo）坦言很難抉擇，但最後決定把終結者重任交給經驗豐富的霍蘭。

33歲的霍蘭，在皇家和洛磯有豐富終結者資歷，2013、14年分別投出47、46次救援成功，2017年41次救援成功為國聯最多，去年輾轉效力紅雀和國民，因傷嚴重影響表現，今年季初獲響尾蛇青睞，轉戰亞利桑那。

請繼續往下閱讀...

響尾蛇上季終結者巴克斯柏格（Brad Boxberger）離隊，新任終結者由轉全職後援的布雷德利（Archie Bradley）、擔任佈局投手表現出色的平野佳壽，以及新簽下的霍蘭三人從中擇一，巴克斯柏格去年例行賽尾聲被拔終結者，布雷德利與平野佳壽都曾登板關門。

布雷德利上季出賽76場。（資料照，美聯社）

總教練羅夫洛表示，要從三人之中選出終結者，對他來說真的是個很困難的決定，因為他們都投得非常有效率，實力非常相近，「但霍蘭的經驗實在相當豐富，所以我希望能把他放在比賽的非常非常後面，這是我最主要的考量。」

對於自己相當依賴先發投手，總是傾向讓先發投到7局，總教練羅夫洛則說，他對於這種調度風格有自己的堅持，認為先發投手之所以是先發投手，是有原因的，因為他們就是隊上最有體力的，所以必須扛起比賽重擔，堅持讓先發扛重任。

然而上季球隊進攻表現欠佳，有許多比賽都打得相當接近，讓總教練羅夫洛不得已得求助後援，常得倚賴巴克斯柏格、布雷德利和平野佳壽三人撐起牛棚，上季布雷德利出賽76場為國聯第四多，平野佳壽75場居次。

平野佳壽春訓出賽3場無失分。（資料照，美聯社）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/