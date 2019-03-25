NBA》浪花兄弟合砍50分 勇士重返西部龍頭

柯瑞回歸就帶隊奪勝（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士今天在背靠背的第二場比賽面對來訪的活塞，前一役柯瑞（Stephen Curry）輪休的狀況下，衛冕軍勇士慘敗給西部倒數第二的獨行俠，此戰柯瑞回歸和湯普森（Klay Thompson）砍下50分，也幫助勇士以121：114收下勝利。

葛瑞芬帶頭追分（美聯社）

本場比賽勇士前三節打完保有20分的領先優勢，尤其在第二節湯普森開啟得分模式，單節打下34：21的優勢，奠定勇士的勝基，不過在決勝節活塞力挽狂瀾，替補出發的肯納德（Luke Kennard）帶頭追分，時間剩下1分15秒，葛瑞芬（Blake Griffin）砍下三分後，分差只剩下7分，不過下一波進攻柯瑞馬上拋投得手澆熄活塞的反攻氣焰。

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湯普森本戰繳出24分（美聯社）

柯瑞本戰回歸就拿下26分、9籃板、3助攻，湯普森也有24分的進帳，杜蘭特（Kevin Durant）14分、11助攻。

活塞葛瑞芬24分、8助攻、6籃板的全能表現，替補的肯納德也有20分的成績，卓蒙德（Andre Drummond）12分、11籃板。

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