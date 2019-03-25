棒球》大學生飛身沒收全壘打球 超狂接殺登大聯盟官網 （影音）

HIGHWAY ROBBERY!!! Johnny Rizer robs the Longhorns of a home run in the top of the fourth!#GoFrogs #SCTOP10 pic.twitter.com/lQkRwcQDtx — TCU Baseball （@TCU_Baseball） 2019年3月23日

〔體育中心／綜合報導〕美國NCAA大學棒球賽日前上演大聯盟等級的外野美技接殺，德州基督教大學中外野手Johnny Rizer在與德州大學的比賽中，飛身攔截一記正要越過大牆的全壘打球，這誇張的一幕也登上大聯盟官網。

德州基督教大學昨天迎戰德州大學，Zach Zubia4局上在一壘有人時擊出中外野深遠飛球，有望形成2分砲，幫助德州大學打破僵局，沒想到德州基督教大學的中外野手Johnny Rizer拔腿狂奔追球，高速衝向全壘打牆邊縱身一跳，空中將球接進手套，沒收了這支可能的全壘打，這個「六星級」的高難度守備也讓主播直呼超扯。

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這個美技相當重要，因為德州基督教大學在9局下演出逆轉秀，靠著Adam Oviedo的再見安打，終場以3：2氣走對手，足見Johnny Rizer沒收的那兩分無比珍貴。

上演美技守備的Johnny Rizer受訪時表示，完全沒想到自己能沒收全壘打球，實在是太瘋狂了，這球是自己棒球生涯中最漂亮的一次美技守備。

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