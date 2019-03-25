足球》世界盃亞軍落馬 克羅埃西亞爆冷輸匈牙利

匈牙利2：1逆轉擊敗去年的世界盃亞軍克羅埃西亞。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕歐洲盃資格賽E組賽事，2018世界盃亞軍得主克羅埃西亞作客出征匈牙利，坐擁新科FIFA金球獎得主莫德里奇（Luka Modrić）的克羅埃西亞雖先取得進球，但之後又被匈牙利進兩球逆轉，最終克羅埃西亞以1：2兵敗匈牙利，兩隊目前在E組皆是取得1勝1負各有3分積分。

比賽第13分鐘，雷比奇（Ante Rebić）在禁區內接獲克拉馬里奇（Andrej Kramarić）傳球攻門得手，幫助克羅埃西亞首開紀錄1：0。比賽第34分鐘，久賈克在右路一顆精彩的直塞球給鋒線上的扎萊（Ádám Szalai）破門，替匈牙利扳平比數1：1，上半場兩隊暫以平手作收。

請繼續往下閱讀...

下半場比賽第76分鐘，匈牙利獲得一顆角球的機會，克羅埃西亞的球員先是頂到球，但未能將球頂遠，導致帕特卡伊（Máté Pátkai）直接將球補射進門框內，匈牙利超前比數至2：1領先，而後的比賽兩隊未能再改寫比數，終場匈牙利於主場以2：1逆轉取得勝利。

本場比賽克羅埃西亞握有64.2%的控球時間，匈牙利只有35.8%的控球時間，匈牙力整場12次射門8次射正，克羅埃西亞則是11次射門但僅有2次射正，傳球成功次數兩隊差距甚大，克羅埃西亞有524次傳球和84.5%的傳球成功率，匈牙利全場則僅有292次傳球成功及77.4%的傳球成功率。

克羅埃西亞目前世界排名暫居第4，這支「格子軍團」於去年世界盃殺進決賽才輸給如日中天的法國屈居亞軍，格子軍團在1998法國世界盃於8強以3：0擊敗「坦克大軍」德國，雖然4強戰輸給地主法國，但在季軍戰以2：1擊敗荷蘭拿下當時隊史最佳的第3名。

匈牙利世界排名52，這支惜日強權曾在1930年代末至1950年代叱吒足壇，曾於1938及1954年世界盃獲得亞軍，最為人所熟知的故事是1954年世界盃，匈牙利曾在小組賽以8：3血洗二戰剛失利的西德，實力上的差距嶄露無疑，但兩軍於決賽再戰，這回西德以3：2大爆冷門，從兩球落後到逆轉擊敗匈牙利奪得該年世界盃冠軍，史稱「伯恩奇蹟」（當年主辦國為瑞士，決賽在伯恩開踢）。

本場替匈牙利攻進1球的扎萊。（歐新社）

2018年金球獎得主，效力於皇馬的克羅埃西亞隊長莫德里奇。（法新社）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/