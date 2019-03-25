NBA》字母哥發威 公鹿撞傷騎士

希臘字母哥（圖中）本場轟下26分10籃板7助攻4阻攻，幫助公鹿大勝騎士。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕位居聯盟龍頭寶座的公鹿主場迎戰東部後段班的騎士，上週四公鹿才作客克利夫蘭且吞敗，這次公鹿靠著「希臘字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）拿下26分外加10籃板7助攻的全能數據，公鹿全場投籃命中率高達55.2%，最終以127：105擊敗騎士，拿下2連勝，騎士的洛夫（Kevin Love）貢獻20分並豪抓19籃板的兇猛表現還是無法阻止騎士吞下2連敗。

公鹿整場比賽沒有落後過，首節32：27取得5分領先，半場結束68：55，公鹿拉開至13分領先，第3節騎士一度將比分追至73：82個位數落後，但公鹿第4節單節以37：28比數坐收，最終公鹿127：105擊退來訪的騎士，前一次兩隊於上週四在騎士主場對決，字母哥缺陣的情況下，公鹿以102：107落敗，今日公鹿的勝利算是報了一箭之仇。

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亞德托昆波整場16投中11攻下26分，並抓下10籃板和送出7助攻，外加4記封阻，「蜜豆湯」米德爾頓（Khris Middleton）斬獲17分5籃板，G.希爾（George Hill）從板凳出發，以8投中7的超高命中率攻得17分，後衛布洛格登（Malcolm Brogdon）這場因腳傷缺陣。

騎士的洛夫本場拿下20分並狠抓19個籃板，新人塞克斯頓（Collin Sexton）貢獻18分，板凳的克拉克森（Jordan Clarkson）則是挹注了19分。

公鹿近況不錯，近10場比賽贏下7場，繼續以55勝19敗的戰績穩坐聯盟龍頭寶座。騎士則是近10場比賽輸7場，這賽季目前僅19勝，持續排名東部倒數第2，戰績只比聯盟爐主尼克好。

即便騎士的洛夫（圖左）本場攻下20分並抓下19籃板，依舊無緣帶走勝利（今日美國）

本場8投中7並攻下17分的G.希爾（圖左）對決前隊友，本場攻下18分的賽克斯頓（圖右）。（歐新社）

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