MLB》三冠王回來了！卡布雷拉春訓狂飆5轟15打點

Miggy knew it was gone.#MotorOn | #TigersST pic.twitter.com/b8N4U3jUjM — FOX Sports Detroit （@FOXSportsDet） 2019年3月24日

〔體育中心／綜合報導〕老虎隊資深明星一壘手卡布雷拉（Miguel Cabrera）要在本季重新找回三冠王身手復活了？他在今年的春訓火力大放送，出賽19場比賽就轟出5發全壘打，攻擊指數高達1.165。

這兩年卡布雷拉的狀況下滑得相當嚴重，2017年打擊率2成49，中斷連續8季打擊率破3成的成績，同時也創下生涯新低，去年他更因為受傷只出賽了38場比賽，留下.299/.395/.448的打擊三圍，並敲了三發全壘打。

請繼續往下閱讀...

今年春訓卡布雷拉的狀況奇佳，他在今天開轟過後，已經近4場比賽轟出3發全壘打，春訓一共打出5發全壘打轟進15分打點，彷彿回到過往三冠王的身手，只要今年卡布雷拉能夠回春，老虎隊還有機會在羸弱的美聯中區創出一番事業。

卡布雷拉今天3打數2安打擊出一發全壘打灌進4分打點。（今日美國）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/