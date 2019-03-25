MLB》談開季何時先發 達比修有調皮捉弄記者

達比修有。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕小熊日籍強投達比修有日前因手指起水泡，熱身賽投不滿5局退場，今天在小聯盟出賽測試順利。對於自己何時能先發，達比修故意捉弄記者不給答案，並笑說「我很狡猾吧。」

達比修有今天在小聯盟出賽，測試手指水泡的復原狀況，主投4.2局用了71球，其中45顆為好球，合計被敲4支安打失2分，另有8次三振，他的手指仍纏著OK蹦，達比修賽後表示，投球時不會感到疼痛，滑球、卡特球和速球都投得還不錯，下一次牛棚練投，將會拿掉OK蹦，做最後測試。

請繼續往下閱讀...

達比修有預計29日進牛棚練投，有望在開季擔任第3號先發，4月1日在客場對戰前東家遊騎兵，對於自己何時先發，達比修有開玩笑地表示，應該會在第6場先發。目前小熊也還沒有完全公布先發輪值，只點名萊斯特（Jon Lester）將投開幕戰。

達比修有去年因傷只先發8場，今年以健康的狀態迎接開季，達比修有坦言很高興，自己的目標是保持健康，投滿整個球季。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/