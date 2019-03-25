NBA》詹皇怒飆大三元 湖人捍衛主場勝國王終結5連敗

詹姆斯拿下大三元（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕湖人雖然無緣季後賽，「詹皇」詹姆斯（LeBron James）並未關機，仍正常出賽在主場迎戰國王，且更是繳出了29分、11籃板、11助攻大三元的成績，與庫茲馬（Kyle Kuzma）聯合攻下58分，帶領湖人以111：106拿下勝利，終止5連敗。



庫茲馬繳出好表現（今日美國）

本場比賽上半場雙方競爭激烈，好幾次互換領先，上半場結束國王僅以1分領先，易籃後，庫茲馬火力全開，單節攻下21分，還包含了三顆三分彈，加上麥基（JaVale McGee）百分百的命中率，讓湖人娶回領先位置，並且拉開分差，決勝節國王苦苦追趕，波丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）、巴格利（Marvin Bagley III）連續破網，比賽剩下6分鐘，將分差追至2分，不過後續詹姆斯連續的罰球讓分差擴大，國王最終吞下敗仗。

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巴格利攻下25分（今日美國）

詹姆斯29分、11籃板、11助攻帶隊奪勝。庫茲馬29分、6籃板。中鋒麥基本場比賽神勇，全場8投8中的百分百命中率，拿下17分、14籃板的表現。

麥基表現神勇（今日美國）

巴格利替補出發拿下全隊最高的25分、11籃板。希爾德（Buddy Hield）18分、6籃板、3助攻。

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