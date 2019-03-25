足球》萊萬多夫斯進球助拳 波蘭2：0擊敗拉脫維亞

波蘭以2：0擊敗拉脫維亞，取得2020歐洲國家盃資格賽的2連勝。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕2020歐洲國家盃G組資格賽，波蘭主場迎戰拉脫維亞，波蘭靠著隊長萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）突破僵局以及吉爾克（Kamil Gilk）的進球，終場就以2：0擊敗拉脫維亞，波蘭前兩戰都順利奪勝，積分6分暫居分組第一，拉脫維亞則是兩戰盡墨，目前0分位居分組墊底。

上半場比賽兩隊都互繳白卷，到了下半場比賽第76分鐘，波蘭的雷卡（Arkadiusz Reca）在左路下底後傳中，萊萬多夫斯基從中路拖車後插上頭錘破門，幫助波蘭率先突破僵局，取得1球領先。接著比賽第84分鐘，波蘭把握住角球的機會，中後衛吉爾克再次以頭錘破網的方式幫助波蘭取得保險分，最終比數2：0，波蘭在主場擊退來訪的拉脫維亞。

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本場比賽控球時間比為波蘭72.1%：27.9%拉脫維亞，波蘭全場有23次射門之多，但只有8次射正，拉脫維亞則是12次射門中包含4次射正，波蘭全場536次有效傳球和82.1%的傳球成功率，拉脫維亞全場僅216次傳球且傳球成功率是慘淡的59.7%。

波蘭目前世界排名第20，但2018世界盃表現不甚理想，小組賽僅拿下3分積分在H組墊底遭到淘汰，2016年歐洲國家盃則是殺進8強才被該年度冠軍葡萄牙給擊敗。拉脫維亞的世界排名則是第131名，還低於台灣的排名（124）。

波蘭30歲的王牌前鋒萊萬多夫斯基現效力於德甲霸主拜仁慕尼黑，這賽季狀態依舊維持高鋒，目前於德甲聯賽攻進18球暫居射手榜榜首，生涯成名於德甲多特蒙德，幫助多特拿下兩座德甲冠軍。在歐戰中最具代表性的一戰是2012─2013賽季歐冠4強賽事，於多特主場獨進4球擊饋皇家馬德里，該年也殺進決賽，只可惜最終敗給拜仁慕尼黑屈居亞軍。2015─2016賽季更完成一項不可思議的記錄，下半場替補上陣，並在9分鐘內連續攻進5球。這位波蘭神鋒在2013─2014、2015─2016以及2017─2018這三個德甲賽季奪得進球王殊榮。

身為隊長的前鋒萊萬多夫斯基攻進全場第1球，幫助球隊先馳得點。（歐新社）

本場貢獻1顆進球的吉爾克，進球後相當興奮。（歐新社）

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