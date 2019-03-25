日職》日媒預測！ 陽岱鋼搶下先發、王柏融同位競爭者多

王柏融與陽岱鋼力拚卡位開幕戰先發。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕日職兩聯盟開幕戰將於3月29日同時開打，日媒《日刊體育》今天預測12支球隊的開幕戰先發名單，效力讀賣巨人的陽岱鋼確定搶下外野一席，而王柏融則是有機會從指定打擊或左外野出發。

陽岱鋼春訓狀態一度開高走低，在2月23日敲熱身賽首轟，之後近1個月都未開轟，期間曾連8場未敲安，打擊陷入低潮，但是自從監督原辰德親自指導後，他逐漸找回手感，近3戰敲出4轟，熱身賽合計5轟，並列全聯盟最多，打擊率則有2成97。日媒《日刊體育》認為陽岱鋼的火燙表現，已經為他搶下開幕戰先發位置。

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日媒預測岡本和真將是當家先發一壘手，吉川尚輝守二壘，坂本勇人是不動游擊先發，外野則是由丸佳浩和陽岱鋼確定搶下兩席。

火腿新球季開幕戰在3月29日於札幌巨蛋迎戰歐力士，《日刊體育》預測球隊開幕戰先發陣容，王柏融可能會與近藤健介競爭指定打擊，西川遙輝和大田泰示則佔走外野兩席，大王將與淺間大基、杉谷拳士和谷口雄也競爭。

王柏融加盟火腿引發媒體高度關注，自隊內熱身賽開始，曾連續8場敲出安打技驚四座，熱身賽打擊率一度飆升至6成，但到了公辦熱身賽卻一度熄火，更因下半身不適缺席多場比賽，傷癒歸隊後持續調整找手感，王柏融在公辦熱身賽合計出賽9場，25打數敲出7支安打，另有1轟、4打點，打擊三圍分別是.280/.296/.400。

此外，效力西武獅的台灣小將吳念庭，《日刊體育》認為他能搶下先發三壘手的機會渺茫，中村剛也將是不動先發人選。

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