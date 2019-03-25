NBA》B.羅培茲單季176顆三分命中 成史上最會射中鋒

B.羅培茲成為史上三分進球數最多的中鋒。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕公鹿隊中鋒B.羅培茲（Brook Lopez）今天投進三記三分球，本季累積176記三分進球，成功打破2009-10賽季佛萊（Channing Frye）在太陽隊創下的紀錄，成為史上最會投三分球的中鋒。

B.羅培茲從2016-17賽季開始就大幅增加他的三分出手次數，他在籃網隊的最後一年就有高達平均5.2次的三分出手，平均能夠投進1.8記三分，本季他的出手次數更加頻繁，平均出手6.4次，能夠投進2.4記三分球，三分命中率也來到生涯新高的37.1%，今年他累積的176記三分進球，排在聯盟第13名，甚至比自家陣中射手米德爾頓（Khris Middleton）的三分進球數還多。

請繼續往下閱讀...

B.羅培茲雖然是愛投三分線的中鋒，而他帳面上的籃板數據也不夠優秀，本季B.羅培茲平均只能抓下4.7記籃板，但其實他主要都是卡位將對手卡住，好讓隊友能夠順利搶到籃板，扣掉新加盟的米洛提奇（Nikola Mirotic），本季公鹿陣中共有三人籃板抓得比B.羅培茲多，分別是亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）、米德爾頓以及韓森（John Henson）。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/