中職》四球團首次與魏應充會面 頂新用「味全」重返職棒

Lamigo桃猿領隊劉玠廷（右起）、富邦悍將領隊蔡承儒、頂新集團3董魏應充、中華職棒聯盟會長吳志揚、中信兄弟顧問馮寄台、統一獅球團董事長凃忠正25日中午餐敘。（記者黃耀徵攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕中華職棒聯盟會長吳志揚今天中午邀請四隊球團代表，與頂新集團三董魏應充進行餐敘，針對味全龍重返中職一事交換意見，這是四隊代表與頂新代表首次會面，中職也將按照既定進度，將於4月底召開會員大會與常務理事會，通過味全龍加盟中職案。

吳志揚指出，頂新集團確定用「味全」為隊名回到職棒，吉祥物是否沿用以往的「龍」，目前還沒確定，頂新將維持既定進度，於4月中旬遞交加盟企畫書，至於總教練，據了解已經有人選。

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吳志揚表示，聯盟收到頂新的加盟企畫書後，將於4月底召開會員大會與常務理事會，以最快速度審查通過味全龍加盟案，只要頂新繳交保證金就正式加盟中職，6月底或7月初可以參加季中選秀會。

中職今天出席餐敘的有會長吳志揚與秘書長馮勝賢、統一獅董事長凃忠正與領隊蘇泰安、中信兄弟顧問馮寄台與領隊劉志威、富邦悍將領隊蔡承儒與副領隊陳昭如、Lamigo桃猿領隊劉玠廷與副領隊浦韋青。

Lamigo桃猿領隊劉玠廷（右起）、富邦悍將領隊蔡承儒、頂新集團3董魏應充、中華職棒聯盟會長吳志揚、中信兄弟顧問馮寄台、統一獅球團董事長凃忠正25日中午餐敘。（記者黃耀徵攝）

Lamigo桃猿領隊劉玠廷（右起）、富邦悍將領隊蔡承儒、頂新集團3董魏應充、中華職棒聯盟會長吳志揚、中信兄弟顧問馮寄台、統一獅球團董事長凃忠正25日中午餐敘。（記者黃耀徵攝）

中職會長吳志揚（前）。（記者黃耀徵攝）

魏應充。（記者黃耀徵攝）

（右起）魏應充與吳志揚握手。（記者黃耀徵攝）

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