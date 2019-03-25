全大運》聖火今天引燃 陳彥博帶初心領導火炬手

中正大學全大運聖火點燃。（全大運提供）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕108年全國大專校運動會將在4月27日至5月日於國立中正大學舉行，今天於學校著名校景「噴水池」廣場，由教育部體育署副署長王水文、中正大學校長馮展華等共同啟動魔球，引燃聖火後，隨即展開為期5天、緊湊環台聖火傳遞，正式比賽即將起跑。

極限超馬賽世界總冠軍陳彥博，以及征服世界7頂峰台灣第一位女勇士、現中正大學成人及繼續教育學系博士班的江秀真，帶領7名火炬手，在鳴槍起跑後展開第一棒聖火傳遞。

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陳彥博（右一）帶隊。（全大運提供）

為呼應今年全大運「AI智慧 創新未來」聖火主題，主辦單位特別設計在與會來賓共同觸摸啟動魔球後，利用現場AI機器人動畫意象點燃聖火盆，同時噴發彩煙，展現出亮麗、精彩、震撼的視覺效果。

受邀參加今天聖火引燃儀式的超馬好手陳彥博表示，他是帶著初心回到全大運賽場，希望透過這樣大型賽會，讓國人可以看到在各個運動項目選手的努力，回想過去參與經驗，那是大專選手每年全心全力準備賽事，透過這種校際間交流、競賽場上刺激，展現個人最佳狀態。

身為地主選手代表的江秀真，很高興參與學校的盛會，目前她正積極籌辦登山學校，宣導正確安全運動觀念。

全大運聖火引燃。（全大運提供）

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