NBA》「皇叔」羅斯手術順利完成 新球季將落腳何處?

羅斯。（資料照，美聯社）



〔體育中心／綜合報導〕灰狼球團於美國時間星期六宣布控衛羅斯（Derrick Rose）完成了右手肘的手術，這也也宣告他的2018年球季正式結束。

本周稍早灰狼宣布隊上的三名隊員J.提格（Jeff Teague）、卡文頓（Robert Covington）和羅斯本季都不會出賽，羅斯先前因右肘酸痛而缺席了四場比賽，而在進行了MRI檢查後發現他的右手肘內有碎片，所以決定進行手術清除碎片。

請繼續往下閱讀...

羅斯今年在灰狼以第六人的身分表現的非常出色，平均每場比賽能攻下18分，同時三分命中率37%也創下了自己的生涯新高，如此優秀的表現被眾人認為有資格角逐今年的最佳第六人。

羅斯在今年夏天即將投入自由市場，但他已經連續好幾年都以傷兵的方式結束球季，健康問題會是他的一大隱憂。但羅斯今年的優秀表現已經證明了他的能力仍舊能為球隊做出貢獻，同時也能利用自己的經驗帶領年輕小將前進，相信仍會有許多年輕的球隊願意讓羅斯加入，延續他的球員生涯。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/