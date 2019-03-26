魏斯布魯克率雷霆力抗灰熊 今日賽事預告與轉播

魏斯布魯克。（資料照，美聯社）



自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今日NBA將有兩場的賽事轉播，第一場是雷霆與灰熊之間的比賽，雷霆近期的狀況並不理想，近五場苦吞四敗，魏斯布魯克（Russell Westbrook）能否率領球隊拖離低潮，並為球隊爭取更好的季後賽排名呢？

第二場則是籃網和拓荒者之間的對決，目前兩隊都排在東西部的季後賽名單內，為了爭奪季後賽席位，雙方都有輸不得的壓力，究竟D.羅素（D'Angelo Russell）和里拉德（Damian Lillard）誰能更勝一籌呢？喜歡NBA的朋友千萬別錯過這兩場轉播！

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另外還有一場中華職棒的賽事，將由中信兄弟出賽Lamigo桃猿，雙方分別派出史博威和萊福力先發，洋投對決誰能拿出更好的表現呢？喜歡中華職棒的球迷們記得準時收看囉！

NBA

08:00 雷霆@灰熊 愛爾達體育1台

10:00 籃網@拓荒者 緯來體育

WSBL

18:00 台元@台電

19:40 國泰@電信

轉播: ELEVEN SPORTS2

MLB春訓

08:00 印地安人@遊騎兵 FOX體育台

中華職棒例行賽

18:35 Lamigo桃猿@中信兄弟

轉播單位：緯來體育、麥卡貝網路電視、CPBL TV

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