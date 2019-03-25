羽球》頂尖好手頻受傷 前丹麥球王推特怒酸世羽聯

戴資穎（右）年終賽因右腳不適中途退賽。（資料照，特派記者卓佳萍攝）

〔體育中心／綜合報導〕南韓羽球男單一哥孫完虎上週驚傳跟健斷裂，至少得休6個月，香港一哥伍家朗膝蓋今也傳出傷情，印度、大馬公開賽恐怕都得缺席。而前球王丹麥名將安賽龍日前在推特上砲轟，直指世羽聯根本不該強迫選手參加那麼多比賽。

為了提倡羽球發展，世界羽球聯盟（BWF）去年初新增規定，要求定男女單打前15、雙打前10的選手每年要至少參加12站比賽，其中超級1000賽和750賽要打8站，7站超級500賽事需要參加至少4站，這項規定不僅讓年輕選手、老將都大喊吃不消，如此密集的賽程、強制性參賽，也讓選手受傷風險暴增。

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南韓一哥孫完虎也傳出跟健斷裂噩耗。（資料照，歐新社）

去年巡迴賽打到年末，許多球員都因傷退賽，或者表示太過疲勞，一年高強度比賽這樣打下來，誰都扛不住。去年年終賽大咖球員就紛紛退賽，獎金雖然最高一樣沒人想打。

而除了男單球員傷兵如山，西班牙名將瑪琳（Carolina Marin）也因右膝前十字韌帶斷裂得休養半年，而世界球后戴資穎在去年11月的香港賽因手腕傷勢退賽，年終賽傷退，1月初的馬來西亞大師賽，戴資穎看起來也很不舒服，她也在八強賽輸球，之後也退出印尼大師賽，全英賽開打前也被爆出有傷在身。

西班牙名將瑪琳因右膝前十字韌帶斷裂，至少要休養半年。（資料照，法新社）

看到這麼多優秀的選手受傷，讓丹麥名將安賽龍擔憂不已，前天在個人推特上抒發情緒，不滿地寫下：「實在太多選手受傷了......只能禱告未來不會有人再逼我們參加這麼多比賽。」

Many injuries atm.. let’s hope we are not ‘forced’ to play more tournaments in the future — Viktor Axelsen （@ViktorAxelsen） 2019年3月24日

許多頂尖好手紛紛受傷，讓前球王安賽龍對世羽聯十分不滿。（資料照，歐新社）

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