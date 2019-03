羽球》頂尖好手頻受傷 前丹麥球王推特怒酸世羽聯

戴資穎(右)年終賽因右腳不適中途退賽。(資料照,特派記者卓佳萍攝)

〔體育中心/綜合報導〕南韓羽球男單一哥孫完虎上週驚傳跟健斷裂,至少得休6個月,香港一哥伍家朗膝蓋今也傳出傷情,印度、大馬公開賽恐怕都得缺席。而前球王丹麥名將安賽龍日前在推特上砲轟,直指世羽聯根本不該強迫選手參加那麼多比賽。

為了提倡羽球發展,世界羽球聯盟(BWF)去年初新增規定,要求定男女單打前15、雙打前10的選手每年要至少參加12站比賽,其中超級1000賽和750賽要打8站,7站超級500賽事需要參加至少4站,這項規定不僅讓年輕選手、老將都大喊吃不消,如此密集的賽程、強制性參賽,也讓選手受傷風險暴增。

南韓一哥孫完虎也傳出跟健斷裂噩耗。(資料照,歐新社)

去年巡迴賽打到年末,許多球員都因傷退賽,或者表示太過疲勞,一年高強度比賽這樣打下來,誰都扛不住。去年年終賽大咖球員就紛紛退賽,獎金雖然最高一樣沒人想打。

而除了男單球員傷兵如山,西班牙名將瑪琳(Carolina Marin)也因右膝前十字韌帶斷裂得休養半年,而世界球后戴資穎在去年11月的香港賽因手腕傷勢退賽,年終賽傷退,1月初的馬來西亞大師賽,戴資穎看起來也很不舒服,她也在八強賽輸球,之後也退出印尼大師賽,全英賽開打前也被爆出有傷在身。

西班牙名將瑪琳因右膝前十字韌帶斷裂,至少要休養半年。(資料照,法新社)

看到這麼多優秀的選手受傷,讓丹麥名將安賽龍擔憂不已,前天在個人推特上抒發情緒,不滿地寫下:「實在太多選手受傷了......只能禱告未來不會有人再逼我們參加這麼多比賽。」

Many injuries atm.. let’s hope we are not ‘forced’ to play more tournaments in the future