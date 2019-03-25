網球》「溫柔哥」愛的力量 讓謝淑薇化身「球后殺手」

謝淑薇與法國男友。（取自謝淑薇臉書粉絲團）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕謝淑薇於邁阿密網賽一戰成名！女單32強爆冷扳倒現任世界球后大坂直美之後，與法籍男友兼教練阿尼耶爾（Frederic Aniere）共同接受ＷＴＡ官網專訪，暢談如何相互扶持、付出心力拚出佳績。小薇將於週二凌晨2點出戰另位前球后、被譽為「丹麥甜心」的第13種子沃茲妮雅琪（Caroline Wozniacki），她有信心斬斷對戰4連敗，把「五斬球后」的超狂紀錄持續推進。

「她對網球的了解很深，不需要任何人告訴她該怎麼做，因為她清楚什麼方式最好。」阿尼耶爾雖是網壇圈外人，與這項運動淵源頗深，被謝淑薇暱稱為「溫柔哥」的他，在四大滿貫中惟一紅土的法網羅蘭蓋洛斯球場附近長大，自然也喜歡打網球，從事房地產行業長達8年後，如今改行以「愛的力量」陪伴小薇四處征戰，親眼見證她贏得許多令人驚豔的精彩賽事。

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法國男友總是以「愛的力量」陪伴小薇四處征戰。（取自謝淑薇臉書粉絲團）

「我不會把淑薇逼太緊，只提供正能量，讓她在比賽及練習時擁有更多樂趣。」阿尼耶爾透露，謝淑薇對網球非常內行，他只是在她身邊給予支持，讓她不論比賽或生活感覺快樂，「當然我們有些話題離不開網球，但她知道該做些什麼。」阿尼耶爾補充：「我的工作就是讓淑薇『做自己』，她是個有趣的人，與其餘職業選手不同，有她特殊工作方式，她喜歡隨興打球，也享受自由自在生活方式，這肯定最適合她。」

令當今網壇各路高手頭疼不已的「淑薇Style」，其實是無法模仿的特殊打法，即使曾有教練試圖調整其發球方式，最後只能妥協讓小薇採取適合自己的靈巧打法，謝淑薇指著精瘦雙手笑說：「當時我跟那位教練講：『人家手臂就長這樣，別害我受傷，反正我用雙手正拍，兩隻手臂加起來，就像一隻粗壯的臂膀。』」

談及力抗「日本小威」大坂直美那場激戰，謝淑薇雖處落後仍不放棄，並專注在每一球，「只要大坂沒發出愛司，我就會想盡辦法回擊。」小薇強調，當人們買票進場看球，選手就該奮戰到底，「大家都是為了來看你比賽，有些甚至從家鄉遠道而來，能有這些熱情球迷支持，真的不可思議。」

過去在澳洲教練保羅（Paul MacNamee）協助下，女單世界排名衝到生涯最佳第23的小薇，也曾因嚴重踝傷而在雙打東山再起，與中國彭帥贏得溫布頓、法網雙料大滿貫女雙冠軍，締造「淑薇傳奇」的她說：「這就是我的故事，非常戲劇化，只要永不放棄，我相信好事總會發生。」

謝淑薇。（歐新社）

大坂直美與謝淑薇賽後致意。（法新社）

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