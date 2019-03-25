MLB》釀酒人季後賽奇兵遭交易 今年將披上巨人戰袍

克拉茲。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕去年於國聯分區系列賽打出6成25超高打擊率的神奇捕手克拉茲（Erik Kratz），在今天被釀酒人交易至巨人，他將成為巨人的二號捕手。

克拉茲在受訪時表示:「我在過去的職業生涯裡學習到我必須把生涯的每一場比賽當成最後一場來打，我在過去12年每天都這樣努力，我原本打算從家裡飛往維吉尼亞州，但現在我得到了一個很好的打球機會，希望我能好好把握。」

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今日釀酒人與巨人達成了一筆一對一的互換，巨人將送出年輕的外野手C.J. Hinojosa來換取克拉茲的加入。巨人總教練波契（Bruce Bochy）表示他會讓克拉茲在春訓的最後兩場比賽多多出賽，希望能讓他早點熟悉環境和投手。

球隊目前尚未決定要帶幾名捕手進入25人名單，但波西（Buster Bosey）和克拉茲已經成功搶下兩個席位。

對於克拉茲而言，適應環境對他來說並不困難，先前他已經待過7支大聯盟球隊，對此他表示:「目前是我需要適應巨人投手們的投球情況，而不是他們來適應我，讓他們能舒服的投球是我的責任。」

同時克拉茲也談到了球隊的一號捕手波西:「波西對於這些投手很了解，同時也知道他們的強項在哪裡，我會多找時間去請教他。同時巨人有不錯的投手陣容，有這麼棒的資產對球隊來說將會很有幫助。」

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