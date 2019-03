NBA》綠衫軍兵敗如山倒 厄文爆血上陣仍成眾矢之的（影音）

綠衫軍苦吞4連敗,戰績也掉到東部第5。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕季前被看好是總冠軍大熱門球隊之一的東部強權「綠衫軍」塞爾提克,沒想到全明星賽之後綠衫軍狀態卻一落千丈,今天慘輸馬刺後,排名已經下滑到東部第5,疲軟的戰績讓一哥厄文(Kyrie Irving)成眾矢之的,領導能力再度遭質疑。

季末突然開始迷航的綠衫軍,今不敵馬刺後近期已吞下4連敗,主控厄文比賽中一度因為手指受傷,返回更衣室接受治療,隨後又重新回到場上,當鏡頭拍到厄文的手指時,可以看見他無名指指甲鮮血直流,相當怵目驚心。

semi-graphic: Kyrie Irving is already back on the court despite peeling off almost his entire nail pic.twitter.com/pNqmmQkP0C