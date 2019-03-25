NBA》綠衫軍兵敗如山倒 厄文爆血上陣仍成眾矢之的（影音）

綠衫軍苦吞4連敗，戰績也掉到東部第5。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕季前被看好是總冠軍大熱門球隊之一的東部強權「綠衫軍」塞爾提克，沒想到全明星賽之後綠衫軍狀態卻一落千丈，今天慘輸馬刺後，排名已經下滑到東部第5，疲軟的戰績讓一哥厄文（Kyrie Irving）成眾矢之的，領導能力再度遭質疑。

季末突然開始迷航的綠衫軍，今不敵馬刺後近期已吞下4連敗，主控厄文比賽中一度因為手指受傷，返回更衣室接受治療，隨後又重新回到場上，當鏡頭拍到厄文的手指時，可以看見他無名指指甲鮮血直流，相當怵目驚心。

請繼續往下閱讀...

semi-graphic: Kyrie Irving is already back on the court despite peeling off almost his entire nail pic.twitter.com/pNqmmQkP0C — Celtics on NBC Sports Boston （@NBCSCeltics） March 25, 2019

雖然厄文還是繼續堅持帶傷上場，不過不知道是不是因為手指傷勢影響，他今表現平平，全場17投僅8中，5次在外線出手僅1中，傳出12次助攻但只拿下11分。

今年夏天的自由市場大牌雲集，厄文也是其中之一，雖去年10月曾口頭約定會續留，還曾喊出「希望球衣能在波士頓退休」，但綠衫軍這兩年都雖都有殺進季後賽，成績卻都差強人意，厄文的續留增加不少變數。

前陣子球隊氣氛出問題時，外界也紛紛把矛頭指向厄文，連塞爾提克球員沃克（Antoine Walker）今日在美國節目上表示，厄文根本不是一個真正的塞爾提克人。

「每個人都在說，你應該這樣做，或者你應該那樣做，但他X的沒有人站在我的位置，替我著想或去瞭解我的苦衷。」厄文賽後受訪時則罕見飆髒話說道，「對我來說，我只想專注在如何讓自己在場上表現得更好。」

厄文今表現平平僅拿下11分。（今日美國）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/