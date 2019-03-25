春甲》單局13人次灌10分 山梨學院掃24安平大會紀錄（影音）

〔體育中心／綜合報導〕日本高中棒球選拔賽（春甲）進行首輪賽事，今出現一場比分懸殊的比賽，來自山梨縣的山梨學院高校全隊單場敲出平大會紀錄的24支安打，還包括3支全壘打，最後以24：5痛宰來自北海道的札幌第一高校，而這也是山梨縣在睽違15年後再有球隊能在春甲奪勝。

比賽才開打，後攻的山梨學院高三的菅野秀斗就率先發力，轟出陽春砲先馳得點，接下來山梨打者整整打了一整輪，打第三棒的野村健太第二次上來又轟出3分砲，1局下半就打了13人次，單局敲出8支安打豪取10分，雖沒破春季甲子園單局11分的紀錄，但最後整場比賽全隊狂掃24支安打，仍追平大會紀錄。

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此役山梨先發全員不但都敲出安打全都有打下打點，每個人還都跑回來得分過，菅野在這場比賽7打數敲出5安，包括1支全壘打，並帶有4分打點；野村6打數3安打，包括2支全壘打，也帶有5分打點，而此役而上一次在春季甲子園單場比賽敲出24支安打紀錄，是由2000年的智辯學園和歌山高校所創下。札幌一高此役雖然動用6名投手，仍無法阻擋山梨輪番猛攻，最後就以5：24懸殊的比數吞下敗仗。

野村健太③ 外野手

（愛知衣浦シニア→山梨学院）

対札幌第一戦

打った瞬間それと分かる完璧な当たりのHRを2本放つなど全3安打のハイライト

『山梨のデスパイネ』の異名に相応しい活躍を見せる pic.twitter.com/A04Po0c9yO — おくら （@okura_toin） March 25, 2019

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