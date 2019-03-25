WSBL》國泰破台元維持不敗之身 台電不敵電信仍一勝難求

國泰新秀陳薇安表現出色。（記者林正堃攝）
〔記者廖聿偉／新北報導〕WSBL今進行例行賽倒數第二天的賽程，國泰女籃繼續保持不敗之身，全隊4人得分上雙，終場86：56大勝台元，本季17勝0敗，完美保持不敗之身。
陳薇安昨攻下全場最高19分，本季場均得分超過18分，且每場得分都突破雙位數，穩居得分后寶座，也是本季公認的最佳新秀。
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國泰陳薇安上籃得分。（記者林正堃攝）
現任北市大女籃總教練錢薇娟表示，陳薇安攻守均衡，打法多元，即使在國泰如此堅強的隊伍，仍能佔有一席之地，無疑是本季的最大亮點。
而另一場比賽則由電信交手台電，電信靠著中鋒黃湘婷豪取全場最高23分和14籃板，率隊76：61擊敗台電，同時賞給台電跨季34連敗。
台電主控郭佳紋缺陣，但仍保持競爭力，末節一度將比分縮小至10分以內，無奈最終反撲無力。
台電此戰先發5人有4人得分上雙，林芷安攻下全隊最高14分、賴欣妤進帳11分，辛宜芝和游楷樂皆進帳10分。電信除了黃湘婷表現出色外，替補陽詩慧則貢獻17分。
台元林文佑籃下賣高。（記者林正堃攝）
台元卓敬。（記者林正堃攝）
國泰黃鈴娟。（記者林正堃攝）
國泰韓雅恩上籃得分。（記者林正堃攝）
國泰羅蘋上籃得分。（記者林正堃攝）
國泰黃鈴娟換左手上籃。（記者林正堃攝）
黃鈴娟受傷退場。（記者林正堃攝）
台電林芷安外線出手。（記者林正堃攝）
台電辛宜芝籃下強攻。（記者林正堃攝）
電信文祺飆進三分球後開心的扭腰擺臀。（記者林正堃攝）
電信王俐云奮力搶下籃板球。（記者林正堃攝）
電信陽詩慧外線出手投籃。（記者林正堃攝）
電信黃郁婷。（記者林正堃攝）
電信林玉書搶下籃板球。（記者林正堃攝）
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