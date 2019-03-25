縱橫花東縱谷 菁英環台鐵騎用意志力送愛心

〔記者廖聿偉／綜合報導〕獅子會＆IMC鐵騎環台送暖行車隊今進入環台11天行程的第6天，今天也沒有安排任何拜會行程，從台東池上到花蓮新光兆豐休閒農場共近100公里，63名車友用最輕鬆的心情騎乘，並充份享受花東縱谷的美麗景色，為接下來下半段的5天行程做足最後的準備。

鐵騎環台送暖行活動今天進入第6天行程，從台東池上出發到花蓮兆豐農場，雖然車隊要在綿延的花東縱谷騎乘，但因為沒有安排任何的拜會活動，車隊可以用完整的時間悠閒騎乘在東部的美麗景色之中，連兩天比較緩和的行程，幫助隊友在流汗中排除掉累積的乳酸後，也讓隊員的身體和心情變的更加輕鬆愉快。

請繼續往下閱讀...

環台進入行程第6天，花東縱谷的美景讓隊員身體和心情都變得輕鬆愉快。（大會提供）

獅子會＆IMC鐵騎環台送暖行總召楊崇銘打趣的說：「今天我們就像是觀光團，讓大家充份享受東部的美麗風景，這樣的安排是有其用意，環台行頭尾的份量都很重再加上還有頻繁的拜會活動，會給隊員心理上相當大的壓力和體力上的消耗，但經過昨天和今天的緩和後，讓大家可以喘口氣，接下來可以好好準備迎接接下來5天頻繁的拜會和行程。」

但蘇花公路的美還是讓隊員讚不絕口，連已經是第四度環台的總召楊崇銘還是大為驚豔，他說：「我主要的任務是必須專注於隊員的安全，雖然大部份去的地方都已經去過，但這次到了花蓮大農大富平地森林園區，看到那裡遼闊的視野，還是讓自己的精神為之一振。」位於花蓮縣光復鄉的大農大富園區也是花蓮舉辦國際熱氣球嘉年華的場地，開闊的一大片草原，也是最近幾年相當受到歡迎的景點。

獅子會＆IMC鐵騎環台送暖行明天第7天，將拜會花蓮、宜蘭兩地縣政府，同時因為蘇花公路斷厓過於危險，車隊會在花蓮坐火車直達羅東，算是騎行程最短的一天。

環台送暖行車隊今進入環台11天行程的第6天。（大會提供）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/