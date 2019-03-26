網球》詹家姊妹雨停關門 邁阿密2連勝晉女雙8強

詹詠然（右起）與詹皓晴。（資料照，詹詠然提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕雨神不請自來，邁阿密網賽一度因雨延宕1個半小時，詹家姊妹未受影響，重新上陣再見破發，7：5、6：2擊退俄羅斯庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）／荷蘭舒爾絲（Demi Schuurs），2連勝搶下女雙8強門票。下組對手為瑞士班西琪（ Belinda Bencic ）／俄國卡薩金娜（Daria Kasatkina）。

先前印地安泉4強止步的大小詹，「美國陽光雙賽」第2站仍排第8種子，首輪驚險逆轉勝羅馬尼亞組合後，次輪與「俄荷聯軍」上演互破大戰，雙詹開賽拉鋸雖錯失盤末點，5：5僵持不下及時回穩保發聽牌，順勢突破先馳得盤。

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次盤大小詹1：1之後連搶4局，儘管錯失關門發球局，5：2領先時還因突如其來大雨被迫喊卡，所幸她們休息調整更加積極，放晴後再出擊火力全開，連下4分突破對手非保不可的發球局，直落2鎖定勝利，同時連續第2年挺進前8。

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