網球》超狂謝淑薇再斬前球后 邁阿密女單首闖8強

謝淑薇獲勝慶祝。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕謝淑薇無愧為「球后殺手」，邁阿密網賽大逆轉現任世界球后大坂直美之後，又挾6：3、6：7（0：7）、6：2力退另位前任球后、被譽為「丹麥甜心」的沃茲妮雅琪，（Caroline Wozniacki），小薇3連勝首度挺進女單8強，也締造「六斬前後任球后」的超狂紀錄。

謝淑薇獲勝慶祝。（美聯社）

男、女共站的邁阿密單打多達128籤，第27種子謝淑薇首輪免戰直接晉級，次輪起連闖3關，包括如今結束對戰第13種子沃妹的4連敗，把「球后剋星」氣勢延續下去。小薇接下來遭遇愛沙尼亞第21種子孔塔薇特（Anett Kontaveit），爭奪準決賽門票，雙方唯一交手為2015年廣州首輪，當時小薇兩盤失利。

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面對過去4度交手皆敗的老冤家沃茲妮雅琪，小薇雖錯失開賽先破優勢，隨即被強敵逼平，不過她馬上回穩接連雙破搶得首盤。次盤小薇展現韌性，一路緊咬不敵逼進搶7，儘管意外被對手連下7分扳回一城，決勝盤她重整旗鼓，勢如破竹連下4局，再取得5：1聽牌，總計激戰2個多小時出線，這也是台將首度安抵 WTA Premier Mandatory等級大賽單打前8。

謝淑薇變化莫測的刁鑽球風，已讓坐過球后寶座的球星們吃足苦頭，遭殃者包括去年澳網次輪西班牙穆古魯莎（Garbine Muguruza）、溫網草地第3輪哈勒普（Simona Halep）；靈活多變的「淑薇Style」上月杜拜又發威，16強起殺退德國柯珀（Angelique Kerber）、捷克普莉絲可娃（Karolina Pliskova）；如今她邁阿密風雲再起，連「日本小威」、「丹麥甜心」都難攖其鋒，總計拍下「球后級輸家」多達6人，其中哈勒普、大坂直美更是現任第一。

小薇單日2連戰，她與捷克史崔可娃排第3種子，女雙次輪遭遇比利時梅騰絲（Elise Mertens）／白俄羅斯莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），力爭另張8強門票。

「丹麥甜心」沃茲妮雅琪。（法新社）

邁阿密網賽，謝淑薇首度挺進女單8強。（歐新社）

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