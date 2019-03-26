羽球》戴資穎累積球后120週 下月拚史上第一要防陳雨菲

台灣一姊戴資穎。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕世界羽聯（BWF）今天公布最新世界排名，台灣一姊戴資穎仍以積分95667坐穩世界第一，球后累積週數來到120週。下月開打的馬來西亞羽球公開賽，小戴將挑戰三連霸。

戴資穎的球后累積週數為120週，為史上第三長。第二長紀錄則是中國名將張寧的122週，再者是敦奧金牌、中國名將李雪芮的124週。戴資穎最快有望在4月底以125週締造新猷。

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不過，世界第二的中國好手陳雨菲積分為88079分，落後小戴有7588分。陳雨菲去年在大馬公開賽首輪就遭到淘汰，因此沒有保分壓力。而超級750賽事若獲得冠軍，可獲得11000分積分，陳雨菲將可縮小差距、甚至有機會超越小戴。

戴資穎過去兩年在大馬公開賽奪冠，本屆列為頭號種子，有保分壓力，首戰面對香港選手鄧旋，最快8強賽有機會碰上宿敵依瑟儂。

而女單第三名至第五名為日本女將奧原希望、山口茜，以及西班牙前球后瑪琳（Carolina Marin）。第六至第十名分別為印度一姊辛度（Pusarla V. Sindhu）、中國女將何冰嬌、泰國好手依瑟儂（Ratchanok Intanon）、印度賽娜（Saina Nehwal）、南韓好手成池鉉。

中國女將陳雨菲。（資料照，法新社）

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