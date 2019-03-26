MLB》驚！為省380萬 馬林魚釋出陳偉殷隊友

史崔利。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕距離開幕戰只剩三天，馬林魚終於確定開季先發輪值年輕化政策，除了將33歲台灣左投陳偉殷移到牛棚，今還為了省下380萬美元，宣布釋出30歲右投史崔利（Dan Straily）。

史崔利在2017年從紅人轉戰馬林魚，過去2年為馬林魚先發出賽56場，投304局，平均每9局送出8次三振、3.3次保送、被敲1.5支全壘打，防禦率4.20。

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史崔利年初還被大聯盟官網排在馬林魚今年的二號先發， 但春訓熱身賽表現欠佳，出賽5場投16.2局挨了6發全壘打，防禦率5.93。

史崔利今年季前與馬林魚簽下一年500萬美元合約，馬林魚現在這個時機點將他釋出，只需要支付他45天的薪水，約120萬美元。

大聯盟交易傳聞網認為，想省這380萬美元就是馬林魚釋出史崔利的主因，因為雖然史崔利的表現比陣中另一名老將陳偉殷還要好，但殷仔有大約護體，今年領的是保障年薪2000萬美元。

史崔利的位置將被傷癒復出的史密斯（Caleb Smith）取代。搭配開幕戰先發伍雷納（José Ureña）、以及李察斯（Trevor Richards）、羅培茲（Pablo López），阿爾坎特拉（Sandy Alcantara）組成馬林魚今年開季的先發輪值。

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