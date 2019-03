網球》謝淑薇玩弄前球后 外媒：我能整天看她打球（影音）

Hsieh Su-wei is having quite a time on the @MiamiOpen Grandstand court tonight! pic.twitter.com/eyiALzi7dy

〔體育中心/綜合報導〕網球好手謝淑薇今在邁阿密網賽以6:3、6:7(0:7)、6:2力退前球后沃茲妮雅琪,(Caroline Wozniacki),她控制絕佳的網前短球和高吊,頻讓前球后束手無策,WTA也分享影片大讚,「謝淑薇今晚很享受這場比賽!」

謝淑薇在第2盤對手發球局,先以短球將沃茲妮雅琪引來網前,再高吊後場讓對手回防不及,讓WTA分享影片大讚打得好。有外國球迷說,「謝淑薇是擅用球的落點來壓制強攻的最好典範。」

另有一球發生於第3盤,謝淑薇同樣以連續短球、高吊,讓沃茲妮雅琪跑滿半場,疲於防守。網球媒體The Tennis Podcast分享這球寫道,「我可以整天看謝淑薇打球。」

小薇頻頻拍下前後任球后,外國網球部落客羅伯特(Matt Roberts)表示,沃茲妮雅琪也被謝淑薇出自魔法學校的網球技法所迷惑,成為過去12個月來繼大坂直美、哈勒普、普利絲可娃、柯珀後被拍下的頂尖好手。

其他好球:

What. A. Point!



Hsieh Su-wei is surpassing her own high standards in this one! #MiamiOpen pic.twitter.com/qLxhgU4Ic9