網球》謝淑薇玩弄前球后 外媒：我能整天看她打球（影音）

Hsieh Su-wei is having quite a time on the @MiamiOpen Grandstand court tonight! pic.twitter.com/eyiALzi7dy — WTA （@WTA） 2019年3月25日

〔體育中心／綜合報導〕網球好手謝淑薇今在邁阿密網賽以6：3、6：7（0：7）、6：2力退前球后沃茲妮雅琪，（Caroline Wozniacki），她控制絕佳的網前短球和高吊，頻讓前球后束手無策，WTA也分享影片大讚，「謝淑薇今晚很享受這場比賽！」

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謝淑薇在第2盤對手發球局，先以短球將沃茲妮雅琪引來網前，再高吊後場讓對手回防不及，讓WTA分享影片大讚打得好。有外國球迷說，「謝淑薇是擅用球的落點來壓制強攻的最好典範。」

另有一球發生於第3盤，謝淑薇同樣以連續短球、高吊，讓沃茲妮雅琪跑滿半場，疲於防守。網球媒體The Tennis Podcast分享這球寫道，「我可以整天看謝淑薇打球。」

小薇頻頻拍下前後任球后，外國網球部落客羅伯特（Matt Roberts）表示，沃茲妮雅琪也被謝淑薇出自魔法學校的網球技法所迷惑，成為過去12個月來繼大坂直美、哈勒普、普利絲可娃、柯珀後被拍下的頂尖好手。

其他好球：

Another brilliant Hsieh Su-wei dropper! #MiamiOpen pic.twitter.com/lUcMKqNOH4 — WTA （@WTA） 2019年3月25日

What. A. Point!



Hsieh Su-wei is surpassing her own high standards in this one! #MiamiOpen pic.twitter.com/qLxhgU4Ic9 — WTA （@WTA） 2019年3月25日

“That is textbook Hsieh!”



A brilliant dropshot-and-lob combo! #MiamiOpen pic.twitter.com/a0MfraZOkR — WTA （@WTA） 2019年3月25日

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