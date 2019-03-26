NBA》林書豪出賽空間恐再被壓縮！ 暴龍續約射手米克斯

林書豪。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕暴龍日前和31歲後衛米克斯（Jodie Meeks）簽10天合約，根據《The Athletic》記者Shams Charania報導，今天球團和他正式續約至球季結束，代表米克斯可能會壓縮到台裔後衛林書豪的上場空間。

米克斯先前為暴龍出賽2場都是在2月下旬，平均有7.5分，這兩場比賽的三分球8投3中，命中率為37.5％。他生涯的三分球命中率則有37.2％，可望補強暴龍板凳戰力。

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暴龍前役因明星控衛羅利（Kyle Lowry）歸隊，球隊的第一替補控衛是范維利特（Fred VanVleet），這讓林書豪在昨天面對黃蜂的比賽僅出賽6分鐘，沒有得到任何分數，這是他轉戰暴龍後新低。

而林書豪來到多倫多後，三分球手感盡失，為暴龍出賽的16場比賽中，三分球命中率僅19％，投籃命中率也降至39.1％，場均得分也只有7.5分。

暴龍隊目前戰績51勝23敗暫居東部第二，但自從明星賽後，戰績只有8勝7敗，如今暴龍和米克斯簽約至球季結束，盼增強球隊外線火力，也代表林書豪的出賽空間恐再被壓縮。

米克斯。（資料照，美聯社）

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