MLB》兵多將廣太噁心 洋基牛棚戰力高掛第一

〔體育中心／綜合報導〕開季在即，MLB官網作家Anthony Castrovince發表了一篇各隊的牛棚戰力分析，評價今年30支球隊中前10名的牛棚。

第一名：洋基

去年洋基牛棚的WAR（攻守綜合指數）高達9.2，就已經是全大聯盟第一。他們在休賽季雖然失去了羅伯森（David Robertson），但是成功簽回了前美聯救援王布里頓（Zack Britton），還有過去在洛磯隊表現出色的奧塔維諾（Adam Ottavino）。而除了幾位明星之外，洋基牛棚還有霍德（Jonathan Holder）、格林（Chad Green）等人來確保深度。

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洋基隊查普曼（Aroldis Chapman）。（資料照，歐新社）

第二名：運動家

運動家的牛棚是讓他們在去年先發接連受傷後還能打進季後賽的最大功臣。守護神崔南（Blake Treinen）擁有著聯盟中數一數二的伸卡球和切球，去年自責分率僅有0.78；崔維諾（Lou Trivino）去年在菜鳥球季就展現強大三振功力，74局裡丟出82次三振。去年他們牛棚自責分率在全美聯排第三，今年又補進一位頗有實績的老將索利亞（Joakim Soria）。

該榜的第三名至第十名分別為：海盜、太空人、國民、大都會、釀酒人、費城人、道奇、巨人。

崔南。（資料照，美聯社）

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