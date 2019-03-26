網球》費德爾直落二獲勝 晉級邁阿密網賽16強

費德爾闖進邁阿密網賽16強。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕邁阿密網賽，37歲的「瑞士天王」費德爾（Roger Federer）今天以直落二擊敗塞爾維亞好手柯萊諾維奇（Filip Krajinovic），闖進16強。

首盤費德爾在第3局就被對手破發球局，但費德爾在第4局也回破柯萊諾維奇的發球局，之後雙方互保發球局戰至5：5，費德爾先在第11局保住發球局後，第12局再破發球局，以7：5拿下第一盤。

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費德爾。（法新社）

費德爾在第二盤狀態回穩，以6：3拿下，晉級16強。費德爾今年賽季至今的戰績為14勝2敗，他下場比賽的對手將是大會第13種子俄羅斯好手梅德維夫（Daniil Medvedev），力拚生涯第4座邁阿密網賽金盃。

塞爾維亞好手柯萊諾維奇。（美聯社）

而大會第24種子保加利亞好迪米特洛夫（Grigor Dimitrov）今以5：7、5：7，不敵澳洲非種子選手J.湯普森（Jordan Thompson），止步32強。

保加利亞好迪米特洛夫。（法新社）

澳洲非種子選手J.湯普森。（法新社）

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