日職》歷史安打王狂讚王柏融 「火腿將成大黑馬」

王柏融被期待繳出好成績。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕生涯累計3085支安打的日本職棒歷史安打王張本勳，今在日媒預測太平洋聯盟排名，並關注火腿隊台灣4割男王柏融，認為他能助隊變成洋聯大黑馬。

火腿在熱身賽戰績3勝7敗3和，日職12隊墊底，張本勳仍認為將成大黑馬，預測戰績落在洋聯第3，僅次於日本一軟銀、西武，4至6名則是羅德、樂天和歐力士。

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張本勳表示，日本火腿這支球隊很有趣，投打都是年輕勢力抬頭，清宮幸太郎因傷缺席開幕固然可惜，「但我關注的是王柏融。」他給予高評價認為，大王的打擊動作相當安定，無論什麼球都能應對。

除了王柏融之外，張本勳說近藤健介目前的打擊也相當理想，而中田翔若能轟出35-40發全壘打，火腿能變成太平洋聯盟的大黑馬。

不僅張本勳看好火腿，「羅德先生」有藤通世更預測，火腿會攻上洋聯第一，原因是年輕球員逐漸茁壯，王柏融若能符合期待，不排除火腿從開幕就能一路往前衝。

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