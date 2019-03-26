網球》謝淑薇完美混搭驚艷全場 WTA攝影師力挺她奪冠

謝淑薇一襲黑色勁裝，獲外國網友大讚完美混搭競爭廠牌服飾。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕台灣網球一姐謝淑薇今晨再度於美國邁阿密大師賽大顯神威，擊敗丹麥前球后沃茲妮雅琪，勇闖8強，只是沒有服裝贊助的謝淑薇，今天以一身黑色勁裝登場，上半身是NIKE球衣，下半身卻是adidas褲裙，將兩家競爭對手的品牌顯眼又完美的結合，再度引起外國網友熱議。

謝淑薇闖入邁阿密大師賽八強。（美聯社）

WTA的官方攝影師Jimmie上傳照片指出：「只有謝淑薇可以毫不費力地把Nike和Adidas搭在一起...。」他還說，「我默默希望淑薇拿下這站冠軍，這樣就可以打破現在贊助商的行情。」還有外國網友說：「我已為謝淑薇的全黑混搭風著迷」、「連襪子都有搭配到耶」、「希望她現在得到贊助了...她今天打得真的太棒了」。

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I low-key want Su-Wei to win the tournament in this very outfit… that’ll disrupt a few marketing departments. pic.twitter.com/GCwiqsoQMq — Jimmie48 Photography （@JJlovesTennis） 26 March 2019

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