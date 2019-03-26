MLB》看不慣塞揚隊友還沒拿新約 雷神：球隊快給錢

辛德加德。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕最近各隊陸續與當家球星簽下延長合約，但眼見離開幕戰越來越近，大都會與2018年國聯塞揚獎得主德葛隆（Jacob deGrom）的談判期限也越來越短。德葛隆在受訪時表示目前情況仍不太樂觀。

「我們還要再等看看。」德葛隆說，「我真的很喜歡在這裡打球。我沒有參與到太多細節，我們只能看看事情會怎麼發展。」

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「我只是想做好準備，讓球隊能贏球，」德葛隆說。「剩下的東西都是我無法控制的。是的，我說想搞定一些事情，但現在已經越來越接近開幕日了，我認為我現在的重點是開幕戰。」

「你看到很多人都得到了延長合約，我認為現在該輪到Jacob了」，隊友「雷神」辛德加德說（Noah Syndergaard），「他真的很好，是一個很棒的隊友。我不明白為什麼球隊跟他還沒談好。球隊不應該小題大作，去付錢給Jacob。」

辛德加德：「我認為Jacob現在是棒球界最好的投手，我認為他應該得到他所值的任何金額。我會想讓他高興，讓他會一直為大都會隊投球。」

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