NBA》P.喬治砍30分無用 雷霆不敵灰熊跌至西部第八

雷霆P.喬治（左）今得到全場最高的30分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕雷霆今天在客場對上西部倒數第三的灰熊，P.喬治（Paul George ）砍下全場最高30分，但灰熊靠擁有「巴西杜蘭特」之稱的卡波克洛（Bruno Caboclo）得到生涯新高的24分，多希（Tyler Dorsey）也挹注21分，讓雷霆最後以103：115吞敗，排名也跌到西部第八。

半場打完雷霆落後6分，第三節被灰熊打出一波19：7攻勢，讓雷霆在該節剩下6分25秒就以55：73落後18分之多。三節打完雷霆追至8分差距，但末節灰熊仍保持領先，多希在剩下4分42秒投進三分後，拉開到13分差，雷霆後繼無力追分，吞下近6場中第5場敗仗。

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P.喬治全場得到30分、抓下12顆籃板，「魏少」魏斯布魯克（Russell Westbrook）整場20投僅6中得到16分；替補出發的施洛德（Dennis Schroder）25分，佛格森（Terrance Ferguson）13分。

灰熊方面，卡波克洛13投8中砍進生涯新高24分、抓下11顆籃板，多希21分8籃板，中鋒瓦倫丘納斯（Jonas Valanciunas）18分14籃板，萊特（Delon Wright）18分13助攻。

灰熊多希（前）此戰得到21分。（今日美國）

卡波克洛砍下生涯新高的24分。（美聯社）

雷霆明星後衛魏斯布魯克（左）整場20投僅6中，得到16分。（美聯社）

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