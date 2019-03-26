MLB》馬林魚先發群年輕化 陳偉殷爭先發仍有機會

陳偉殷。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕原先預計是馬林魚二號先發的30歲投手史崔利（Dan Straily），今天遭到球隊釋出，台灣左投陳偉殷轉牛棚，讓馬林魚先發群年輕化，開季先發群最年長的投手才27歲。總教練馬丁利（Don Mattingly）提到，若有需要，陳偉殷可能會獲得幾場先發機會。



史崔利去年因傷兩度進入傷兵名單，上季先發23場，繳出5勝6敗防禦率4.12的表現，過去兩年合計在馬林魚拿到15勝15敗。而史崔利今年在熱身賽表現不佳，五場先發共16.2局投球，防禦率高達5.94。

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史崔利遭到釋出。（資料照，今日美國）

《美聯社》指出，史崔利本季薪水為500萬美元，馬林魚今天釋出他，只需付120萬6977美元。

馬林魚新球季的先發輪值預計將是先發伍雷納（Jose Urena）、以及李察斯（Trevor Richards）、羅培茲（Pablo Lopez）、阿爾坎特拉（Sandy Alcantara），以及史密斯（Caleb Smith）。其中，伍雷納和史密斯都是27歲。

《美聯社》報導，馬林魚棒球營運部總裁希爾（Michael Hill）表示，「這些傢伙是我們未來的一部分，希望能給他們機會，繼續成長、變得更好，幫助我們贏球。」他也提到，「我們很喜歡在3A、2A、以及高階1A的球隊陣容深度」

此外，陳偉殷則是從先發被調至年棚，總教練馬丁利（Don Mattingly）則說，如果有需要，陳偉殷可能會有幾場先發。

馬林魚頭號先發伍雷納。（資料照，美聯社）

左投史密斯。（資料照，美聯社）

李察斯。（資料照，今日美國）

羅培茲。（資料照，美聯社）

阿爾坎特拉。（資料照，今日美國）

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