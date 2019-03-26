棒球》19歲韓國菜鳥生涯首K 竟引大聯盟投手熱議（影音）

LG Twins rookie sidearmer Jeong Woo-Young recorded his first pro strikeout with this nasty sinker. #KBO pic.twitter.com/g0wzp9XRl8 — Sung Min Kim （@sung_minkim） 2019年3月24日

〔體育中心／綜合報導〕韓國職棒LG雙子隊19歲菜鳥Jeong Woo-Young日前飆出職業生涯首次三振，由於K掉對手的伸卡球太過犀利，影片瘋傳到美國，前中職洋投、現役大聯盟投手彼得（Peter Moylan）大讚：「太誇張了！」

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出生於1999年的Jeong Woo-Young，去年選秀會第二輪加入LG雙子隊，24日職業初登板投1局，飆2次三振，無失分。他Ｋ掉對手的伸卡球在網路上熱議，曾在2003年效力中職的大聯盟勇士隊投手彼得直呼，「這影片讓他看個不停。」

不僅彼得在推特上給予好評，洋基投手赫勒（Ben Heller）更說，「這顆伸卡就像在電動中將球種的位移調到99一樣。」

Are you shitting me? https://t.co/V7IPopQg7M — Peter Moylan （@PeterMoylan） 2019年3月25日

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