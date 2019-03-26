MLB》天才智將馬查多？高球商讓隊友深感佩服

馬查多。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕休賽季以十年大約降臨聖地牙哥的重砲三壘手馬查多（Manny Machado）不但是一位明星強打，同時還是聯盟中數一數二的三壘防守者。不過同隊捕手黑吉斯（Austin Hedges）表示，真正讓他印象深刻的是馬查多的棒球球商。

黑吉斯：「我認為人們會注意到他的天賦，但是他投入的工作以及他研究比賽的方式是人們沒看到的，這讓他能從一個很有才華的玩家，變成為球界中最棒的球員。」

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「他給我的最深刻的印象不是身體素質，」黑吉斯說。「不是他在三壘的美技守備，也不是他打出的那些好球，而是他彷彿是以慢動作在觀看著戰局。無論什麼時候，我都會想要去跟他聊聊他在比賽中的想法是什麼。」

黑吉斯：「如果沒有高水平的棒球智商，沒有人有辦法做到他多年來做到的那些。我試圖讓他引導我的思考過程。他的優點就是他的大腦。他真的很聰明。我不認為人們會理解他是多麼聰明。」

一壘手哈斯默（Eric Hosmer）也很認同黑吉斯的說法：「這就是馬查多有價值的地方，尤其是作為隊友。你可以向他學習，去聽他說的話並了解他的方法。這打開了很多人的眼界。」

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