NBA》太陽布克飆59分卻慘敗爵士 創聯盟最難堪紀錄

太陽布克（左）今得到本季新高59分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕西部墊底的太陽今天在客場面對爵士之戰，新一哥布克（Devin Booker）砍下本季新高59分，但太陽全隊只有他一人得分到雙位數，其他球員得分合計僅33分，終場太陽以92：125慘敗爵士。這是NBA歷史上首次出現有球員得50分，但所屬球隊輸掉超過30分的比賽。

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前三節打完太陽落後14分，末節爵士單節打出37：18的比數，讓比賽戰局早早成定局。而布克在該節剩下1分31秒拿下2分後，個人得分來到59分，原本有機會可以挑戰60分，但爵士在讀秒階段「祭出」犯規戰術，不讓布克有得分機會，形成相當罕見的狀況。

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布克全場34投19中、三分球8投5中，外加17罰16中，砍下本季新高59分，另發生6次失誤。但太陽隊其他人合計只得到33分，除了布克外，沒有人得分上雙。

太陽布克（左）今得到本季新高59分。（今日美國）

根據《ESPN》指出，布克成為在他23歲生日之前，第四位得分至少有2次達到50分以上。前三位分別是名人堂傳奇球星貝瑞（Rick Barry）的7次，「詹皇」詹姆斯3次、厄文（Kyrie Irving）則有2次。

此外，布克成為聯盟第一位得分破50分、球隊卻輸超過30分的選手。他也是聯盟歷史上第三位得分破50分，但沒有隊友得分上雙。前兩人分別是湖人傳奇球星「老大」布萊恩（Kobe Bryant）、馬刺傳奇中鋒「海軍上將」羅賓森（David Robinson）。

爵士則有5人得分上雙，戈貝爾（Rudy Gobert）得到本季新高27分、抓10顆籃板，盧比歐（Ricky Rubio）、菲佛斯（Derrick Favors）各拿18分，英格斯（Joe Ingles）14分，米契爾 （Donovan Mitchell）10分。

爵士戈貝爾（中）得到本季新高27分。（美聯社）

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